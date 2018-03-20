Раскрыты детали запуска Крымского моста
Это связано с планами строителей закончить часть работ раньше срока. Схему движения машин по Крымскому мосту разрабатывают в Министерстве транспорта России.
Сначала – сразу после ввода автодороги – проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. А движение грузового транспорта "планируется на втором этапе – в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками", сказано в сообщении ведомства.
Транспорта, используемого при строительстве железнодорожной части Крымского моста, это не коснется Он сможет ехать по автодороге через Керченский пролив сразу после ее открытия.
Поэтапное движение необходимо для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов в пиковый летний сезон.
Сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега – от федеральной трассы А-290 до Крымского моста, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью – будет обеспечен в мае. И тогда же на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме подготовят автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида".
После этого движение пойдет по двум полосам существующей дороги от Керчи до Симферополя и обратно.
Уже к концу нынешнего года планируется запустить две новые полосы "Тавриды" до Симферополя и ввести автоподходы к Крымскому мосту. Это "позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив".
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