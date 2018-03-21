Черноморскому флоту нарастили мускулы

Южные рубежи страны получили мощную защиту в виде новых кораблей и подводных лодок

Российский Черноморский флот (ЧФ) за последние два года пополнился несколькими новыми кораблями, которые значительно увеличили его боеспособность. Усиление южной базы этим не ограничится. Об этом журналистам сообщил командующий флотом адмирал Александр Витко.

В интервью газете "Красная звезда" он рассказал о флотском пополнении. По словам адмирала, с 2015 г. флот получил два новых фрегата – "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами и более десяти противодиверсионных и патрульных катеров. Кроме того, в распоряжении Черноморского флота оказались два мощных буксира нового поколения, модульные водолазные платформы, плавучий кран и другие суда обеспечения.

Все корабли и суда активно выполняют задачи в Черном и Средиземном морях. Особенно радует адмирала восстановление мощи подводного флота. "Наплаванность экипажей кораблей и судов в два раза превысила плановые показатели, причем впервые значительный вклад в это внесли экипажи подводных лодок", – рассказал Витко.

Новые субмарины позволили сформировать в Новороссийске бригаду подводных лодок. "Поэтому уже вполне можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота", – добавил командующий.

Пополнение ЧФ продолжается. До конца 2018 г. флот получит два тральщика нового поколения проекта 12700 и современный скоростной десантный катер. В Керчи в настоящий момент достраивается патрульный корабль нового проекта "Василий Быков", который должен войти в состав Новороссийской военно-морской базы. В следующем году флоту достанутся еще два таких корабля.

Кроме того, в Новороссийске проходит заводские испытания малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек". Второй корабль такого же проекта ожидается в течение года.

Эксперты позитивно оценивают проводящуюся на флоте модернизацию. Необходимость обновления флота назрела давно, но выполнить намеченное удалось только после вхождения Крыма в состав РФ, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Результат можно видеть не только в количественных и технических показателях, но и в деятельном участии ЧФ, как боевых его кораблей, так и транспортных, в военной кампании в Сирии. Мы можем видеть, что потенциал ЧФ существенно вырос за последние годы. Этот флот сейчас – это не просто корабли в бухте, а работающий боевой организм", – заключил специалист.