В военном ведомстве Незалежной увидели на полуострове мощную военгруппу РФ

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко заявил, что Россия создала в Крыму мощную военную группировку, которая способна контролировать зону Черного моря.

"Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 тысяч, то сейчас это количество превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40", – приводит слова Петренко "Укринформ". Он добавил, что на полуострове находятся также 583 бронетранспортера и 162 артиллерийские системы.

Петренко отметил, что за четыре года к двум полкам морской авиации, которые были у Черноморского флота РФ, добавилась смешанная авиационная дивизия, в составе которой есть бомбардировщики, штурмовики и истребители, количество военных самолетов РФ увеличилось с 22 единиц до 113. По словам замминистра, это позволяет Российской Федерации контролировать зону Черного моря, и воздушное пространство региона.

Чиновник военного ведомства Незалежной подчеркнул, что в Крыму у России есть боевые корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", показавшие себя в Сирии. "Сейчас в Черноморском флоте таких кораблей восемь, и они суммарно могут осуществить залп 52 единицами крылатых ракет", – отметил замминистра.



Петренко считает, что Россия осуществляет концепцию так называемой "зоны запрета доступа к Крымскому полуострову", чтобы иметь возможность контролировать любые военные платформы, которые будут размещаться в Черном море.

