Патриотизм украинцев объяснили скудным интеллектом
Молодые украинцы уезжают за границу, так как не видят в своей стране перспектив для дальнейшего проживания. Об этом заявил известный украинский тележурналист Дмитрий Гордон.
Он напомнил, что, по данным МИД, в 2017 году из Украины выехали около миллиона человек. "Уезжают те, кто может работать или руками, или головой. То есть, как всегда, лучшие", – заявил в эфире телеканала "112 Украина" Дмитрий Гордон. Журналист добавил, что в прошлом году Незалежную покинули около миллиона человек, а вернулись всего 5%.
"Не уезжают нерешительные, тупые, не имеющие образования, не имеющие профессии. Может, и патриоты, конечно", – подчеркнул Гордон.
По мнению обозревателя, любой нормальный человек уезжает, глядя на ситуацию на Украине: на госчиновников, на политиков, видя беспросветность и отсутствие перспектив.
Многие молодые люди уезжают из Незалежной в соседнюю Польшу. Польский министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Беата Кемпа считает, что в стране могут находиться свыше 2 млн выходцев с Украины. "Они ответственно работают", – рассказала министр в интервью газете Super Express и добавила, что благодаря украинцам показатели безработицы в Польше упали до минимального уровня.
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