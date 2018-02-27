Выступая в Киеве, Юрий Стець дурно отозвался о России и сразу лишился чувств

Пылкая речь министра информации Незалежной на международном форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления", закончилась неожиданно. Пообещав быть, "как всегда, минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним", Стець обратился к депутату Европарламента Ребекке Хармс и американскому послу на Украине Мари Йовавич.

"Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант", – сказал он и внезапно стал задыхаться. После чего чуть не шепотом договорил: "Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие".

И Стець сошел с трибуны. А перед самыми кулисами он рухнул как подкошенный и лишился чувств.

Пока министра поднимали и выводили, ведущая сказала,что он болен. "Для нас это норма. Просим понять этот момент", – добавила она. Дважды извинившись, женщина пояснила, что Юрий Стець "волнуется, и в его состоянии это нормально".

"Киевские чиновники грозят должностным лицам США и Европы, что те могут сесть в российскую тюрьму за отрицание принадлежности Крыма России", – сказал политолог Дмитрий Юрьев, комментируя происшествие в эфире радио Sputnik. Но ведь "неуравновешенные высказывания больных украинских министров могут заразить кого-то из их коллег в США и Европе", иронично предположил он. И в шутку посоветовал "Америке и ЕС задуматься о введении психиатрических санкций в отношении Киева".

В сентябре 2017 г. суд приговорил замглавы запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии общего режима – за организацию беспорядков у здания парламента Крыма накануне референдума о воссоединении полуострова с РФ, в феврале 2014 г.оду. Позже он был помилован президентом России Владимиром Путиным по просьбе муфтия крымских мусульман.