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Порошенко рассказал о деталях бегства из Крыма

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
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Политик испугался за свою жизнь и с позором вернулся в Киев

Президент Украины Петр Порошенко никак не может смириться с потерей Крыма и продолжает раскрывать подробности своего визита на полуостров в феврале 2014 года.

Ранее он рассказал о цели посещения Крыма. По его словам, на референдуме никто не голосовал за присоединение к России и он это должен был доказать, однако политика не пустили местные жители. Из-за них Порошенко бежал обратно в Киев.

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Глава Незалежной утверждает, что стал инициатором поездки на полуостров и хотел провести переговоры с депутатами Верховного Совета, чтобы "остановить разрушительные процессы". Политика даже не испугали сообщения о том, что Симферополь якобы блокировали люди, которые не пропустят его дальше, передает телеканал "112 Украина".

Как утверждает Порошенко, он героически преодолел все препятствия и вместе с охраной пошел к зданию Верховного Совета (ВС) Крыма.

"Лично убедился, что оно [здание ВС] было закрыто, не работало, окружено оно было "зелеными человечками" – военными регулярных сил России и цепью лиц в камуфляже, которые себя называли "крымской самообороной", но координировались офицерами спецслужб России", – добавил он.

После этого Порошенко все же попытался попасть внутрь, однако это не удалось, и он уехал обратно. Президент также рассказал, что на него напали "провокаторы", которые угрожали расправой. При этом он так и не уточнил, состоялась ли встреча с председателем ВС Владимиром Константиновым.

В феврале 2014 г. Порошенко приехал в Крым с целью проведения переговоров с властями автономии, однако местные жители не пустили его в парламент. Политику пришлось спасаться бегством в окружении толпы полицейских. За ним по пятам следовали люди и выкрикивали: "Вон из Крыма! На вокзал!" Охрана не допустила бойни, и Петру Порошенко удалось без потерь бежать обратно в страну.

Крым стал частью России в марте 2014 г. по итогам референдума. Почти 97% жителей полуострова проголосовали за вступление республики в состав РФ. В Севастополе за присоединение к России выступили 95,6% граждан.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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