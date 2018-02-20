Порошенко раскрыл цель визита в Крым

Глава Незалежной вспомнил о своей позорной поездке на полуостров

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о подробностях визита в Крым в феврале 2014 года. В то время он был еще депутатом Верховной рады.

На полуостров, как утверждает политик, он прилетел для того, чтобы еще раз удостовериться в отсутствии референдума. По его мнению, Россия насильно заставила крымчан войти в состав государства, передает "Российский Диалог".

"Все сценарии и решения писались в Москве", – утверждает Порошенко.

Глава Незалежной в очередной раз пообещал объединить страну и освободить "каждый клочок украинской земли как на востоке, так и в Крыму".

В феврале 2014 г. Порошенко приехал в Крым с целью проведения переговоров с властями автономии, однако местные жители не пустили его в парламент. Политику пришлось спасаться бегством в окружении толпы полицейских. За ним по пятам следовали люди и выкрикивали: "Вон из Крыма! На вокзал!" Охрана не допустила бойни, и Петру Порошенко удалось без потерь бежать обратно в страну.

Крым стал частью России в марте 2014 г. по итогам референдума. Почти 97% жителей полуострова проголосовали за вступление республики в состав РФ. В Севастополе за присоединение к России выступили 95,6% граждан.