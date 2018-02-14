Президент Украины потерял доверие США и хочет навести мосты с Россией

Сегодня утром стало известно о телефонном звонке лидера Незалежной в Москву.

В пресс-службе администрации Порошенко заявили, что переговоры касались освобождения украинских военных из "оккупированных" территорий. Также политики обсудили повестку дня встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", куда входят Россия, Украина, Франция и Германия. Мероприятие состоится 16 февраля в Мюнхене. Подробности разговора неизвестны, также остается непонятным, действительно ли был диалог, передает издание "Зеркало недели. Украина".

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В пресс-службе подчеркнули, что дискуссию координировали партнеры из Европы. "Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату" и американскими союзниками", - говорится в сообщении.

Факт разговора подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, это случилось позавчера, 12 февраля, по инициативе Киева. Песков утверждает, что Порошенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148, а также заявил о готовности помочь в расследовании причин аварии, отмечает "Газета.ру".

Также пресс-секретарь отметил, что в разговоре была затронута тема обмена пленными.

"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", – цитирует его РИА "Новости".

К налаживанию отношений между государствами Порошенко подтолкнуло то, что от Украины отвернулись многие страны, которые раньше ее поддерживали. Киев при этом идет вразрез со своей политикой, так как антироссийская истерия не утихает, а набирает обороты с каждым днем. Рейтинг президента Незалежной и так очень низкий, а общение с "врагом" Путиным полностью подорвет доверие граждан, что может вылиться уже не в мирные протесты, а в новый Майдан.

Украинский политолог Олег Соскин утверждает, что Порошенко поступил так не от хорошей жизни.

"У Порошенко уже рассыпались все отношения с нынешним руководством Америки. Это тоже для него негативно. Ну и у него нет конструктивных отношений с Путиным. Он не знает, что делать", – заявил он в эфире HCH.

В январе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что контакты между политиками "имеют место".

При этом оба президента не встречались лично уже больше трех лет.