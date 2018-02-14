Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Киеве задержали мэра Одессы

Геннадий Труханов. Фото: facebook.com/gennadiytruhanov
Главу южного города обвиняют в растрате бюджета

В аэропорту "Борисполь" сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщил депутат Верховной рады Мустафа Найем.

По его словам, Труханов последний раз был на месте 26 декабря. Потом он внезапно нашелся на встрече инвесторов в Давосе.

Найем утверждает, что мэра подозревают в хищении средств местного бюджета. По его словам, в 2016 г. Одесский горсовет купил здание завода "Краян" за 185 млн гривен. Однако через несколько месяцев они продали его всего за 11,5 млн гривен.

"Чистый "навар" коррупционной схемы около 170 миллионов гривен", – написал депутат в Facebook. Мустафа Найем подчеркнул, что сотрудникам НАБУ предлагали взятку, чтобы досрочно закрыть дело без разбирательств, однако те не пошли на уступки.

Задержание мэра подтвердил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. "Да, этот факт подтверждаю", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Труханова и трех чиновников горадминистрации Одессы обвинило в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах Национальное антикоррупционное бюро Украины. Тем временем мэр Одессы в конце прошлого года ушел в отпуск, который продолжался до этих пор, отмечает РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россияне сметают все преграды на Олимпиаде

Сборная продолжает радовать болельщиков победами

Выдвинута официальная версия крушения Ан-148

К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей