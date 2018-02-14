В Киеве задержали мэра Одессы
В аэропорту "Борисполь" сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщил депутат Верховной рады Мустафа Найем.
По его словам, Труханов последний раз был на месте 26 декабря. Потом он внезапно нашелся на встрече инвесторов в Давосе.
Найем утверждает, что мэра подозревают в хищении средств местного бюджета. По его словам, в 2016 г. Одесский горсовет купил здание завода "Краян" за 185 млн гривен. Однако через несколько месяцев они продали его всего за 11,5 млн гривен.
"Чистый "навар" коррупционной схемы около 170 миллионов гривен", – написал депутат в Facebook. Мустафа Найем подчеркнул, что сотрудникам НАБУ предлагали взятку, чтобы досрочно закрыть дело без разбирательств, однако те не пошли на уступки.
Задержание мэра подтвердил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. "Да, этот факт подтверждаю", – цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Труханова и трех чиновников горадминистрации Одессы обвинило в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах Национальное антикоррупционное бюро Украины. Тем временем мэр Одессы в конце прошлого года ушел в отпуск, который продолжался до этих пор, отмечает РИА ФАН.
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