На Россию повесили пенсии в Донбассе

Киев отказался выплачивать пенсии жителям неподконтрольных территорий

В Министерстве юстиции Украины не придумали ничего лучше, чем спихнуть пенсионеров непризнанных донбасских республик на попечение Москвы. Платить им пенсии Киев не считает возможным.



"ЕСПЧ подтвердил, что Украина приняла все доступные меры для предоставления социальных льгот в оккупированных частях Донбасса. Из-за продолжающихся военных действий мы физически не можем платить пенсии в части Донбасса, и это не является нарушением конвенции", – написал на своей странице в Facebook замминистра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

В связи с этим "пенсии в оккупированной части Донбасса должны быть оплачены Россией, которая осуществляет эффективный контроль над этой частью украинской территории". Впрочем, чиновник оговорился, что "это еще предстоит установить в будущих делах ЕСПЧ", по которым ведется работа.

В начале прошлого года официальные представители ООН выразили беспокойство в связи с нежеланием украинских властей выполнять социальные обязательства перед собственными гражданами, проживающими в зоне конфликта.

Координатор системы ООН на Украине Нил Уокер заявил, что организация может привести конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной области. В частности, речь идет о прекращении соцвыплат и выплат пенсий. По словам Уокера, данные действия нарушают не только украинские, но и международные законы.

"Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно-перемещенными лицами", – отметил чиновник. После этого сотрудники организации обратились к руководству страны с требованием возобновить выплату пенсий.

Но Киев развел руками и предложил украинским старикам обращаться в Европейский суд по правам человека. Мол, чиновники все понимают, но сделать ничего не могут. "Людям на неподконтрольной территории не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, кроме как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что он – внутренне перемещенное лицо. Сейчас даже расцвел целый теневой бизнес на этом обмане", – заявила в сентябре прошлого года советник министра по вопросам беженцев Олеся Цыбулько.

Накануне стало известно, что ЕСПЧ встал на сторону Киева. Суд объединил семь похожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке, которые прекратили получать пенсии из украинского бюджета в 2014 году. Иск даже не стали рассматривать по существу, а попросту отклонили в связи с тем, что Донецк не находится под контролем Киева и поэтому функционирование системы украинского правосудия, куда можно пожаловаться на невыплату пенсий, там невозможно.

По мнению ЕСПЧ, украинская власть "сделала все шаги, которые следовало ожидать, чтобы обеспечить доступ к системе правосудия (на контролируемой территории) для граждан тех территорий, которые не находятся под правительственным контролем".

Стоит добавить, что согласно принятому Верховной радой закону о деоккупации Донбасса Украина не несет никакой ответственности за происходящее в ДНР и ЛНР. Закон отправлен президенту Петру Порошенко, но тот его пока не подписал.