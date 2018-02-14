Из Варшавы украинский "джигит-мученик" улетел в Амстердам

Дважды бывший – президент Грузии и председатель Одесской облгосадминистрации – Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды. Об этом сообщил в среду, 14 февраля, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Facebook.

"А Михо-то уже в Амстердаме! Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память", – написал депутат в Сети.

Для убедительности и достоверности он прикрепил к посту фото, на котором улыбающийся Саакашвили с легким багажом гордо шагает по залу аэропорта.

Пан Гончаренко, тот самый, которому надавали тумаков в мятежном Симферополе весной 2014 г. и который "прославился" кровавой съемкой в день сожжения одесситов в Доме профсоюзов, с издевкой обратил внимание своих почитателей на то, "как тяжела для Михо разлука с Украиной". Вероятно, имея в виду именно счастливое лицо Михаила Николозовича в День святого Валентина. "Видимо почти также тяжела, как разлука с Грузией", – заметил украинский депутат.

Гончаренко посоветовал пока лицу без гражданства в ходе очередных выходов в эфир телеканалов Незалежной "стереть довольную улыбку с лица, принять мученически-грозный вид".

Ранее Саакашвили в интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2" заявил о своих планах совершить европейское турне.

"Я завтра лечу в Нидерланды, а затем намерен объехать всю Европу, так как у меня запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше. Это я на Украине был ограничен, а сейчас могу летать как свободная птица", – сказал политик.

Также он пообещал вернуться в Незалежную, поскольку у него есть "легитимное право на проживание там", и, собственно, в Грузию.

Напомним, в декабре 2017 г. стало известно, что Министерство безопасности и правосудия Нидерландов выдало визу Саакашвили на основании права на воссоединение семьи. Политик женат на подданной Королевства Сандре Рулофс, у супругов двое детей.

И действительно, позже в среду "джигит-мученик" отписался в Сети, что в Нидерландах ему выдали нужную бумажку, которую с гордостью продемонстрировал, едучи в общественном транспорте. "Сегодня в Амстердаме впервые за последнее время у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, что дает право на проживание и работу в Евросоюзе. Вся процедура заняла всего несколько минут", – отметил Саакашвили. Он подчеркнул, что "как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство".

Лидер украинского "Движения новых сил" 12 февраля был задержан силовиками в ресторане в Киеве и через пару часов насильно выдворен в Польшу.