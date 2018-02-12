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Сторонники Саакашвили мобилизуют силы

Фото: Zuma\TASS Фото: Zuma\TASS Фото: Zuma\TASS Фото: Zuma\TASS
В Незалежной накаляется обстановка после внезапной депортации главного оппозиционера из страны

Представители партии "Движение новых сил", которую возглавляет Михаил Саакашвили, объявили о мобилизации своих единомышленников. Сбор людей запланирован прямо у здания администрации президента Петра Порошенко.

"Друзья!!! В 18.30 собираемся под АПУ!!! В областях также собирайтесь под ОГА (областные государственные администрации), мы должны прекратить этот беспредел!" – говорится на странице партии в Faebook.

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Также в сообщении сказано, что самолет с Саакашвили уже приземлился в аэропорту Варшавы.


Адвокат политика Руслан Чернолуцкий подал заявление о похищении своего подзащитного в Печерское управление МВД.

"Полиция получила объяснения от работников ресторана, а также тех, кто находился с Михаилом в момент похищения", – рассказали в партии.


По мнению главы украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, выдворение Саакашвили из страны – довольно мудрое решение действующей власти, так как для нее бывший губернатор Одесской области успел стать "головной болью" и "неуправляемым", который все время "мутит воду". Однако эксперт уверен, что Саакашвили просто так не сдастся и будет искать возможности вернуться в политическую жизнь Незалежной.

"Он на этом не успокоится", – сказал Погребинский в эфире радио "Национальная служба новостей".


В свою очередь, политолог Антон Финько считает высылку Саакашвили достижением администрации Порошенко, которое очень поможет действующему главе страны сохранить свои позиции в преддверии президентских выборов. По его словам, лидер "Движения новых сил" был серьезным раздражителем и возмутителем общественного спокойствия, способным запустить "революционные процессы", передает RT.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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