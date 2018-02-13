Депутаты Рады расстреливали людей на Евромайдане

Украинские парламентарии увязли в крови невинных жертв

С момента киевского Майдана прошло 4 года, однако подробности страшной бойни всплывают до сих пор. Грузинский снайпер Александр Ревазишвили утверждает, что огонь по людям вели нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, а также народный депутат Владимир Парасюк.

По его словам, Пашинский стрелял из автомата короткими очередями, а Парасюк из карабина "Сайга". Ревазишвили якобы лично был свидетелем произошедшего.

А приказ открыть огонь лично отдал Пашинский. И Ревазишвили готов выступить с этими показаниями в суде, отмечает "Газета.ру".

Другие снайперы из Тбилиси, которые участвовали в бойне, признались, что все приказы получали от политиков. При этом из Грузии военных позвал советник экс-президента страны Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили.

Солдаты подтвердили, что на группу им дали по $10 тысяч и еще $50 тыс. обещали после успешного выполнения задания, сообщает РИА "Новости".

Пашинский и Парасюк пока никак не ответили на это обвинение.

Ранее в беседе с итальянскими журналистами снайперы говорили, что личную рекомендацию им дал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. А его советник Мамука Мамулашвили пригласил их на Украину, напоминают "Известия".

В момент конфликта им приказали открыть огонь по бойцам "Беркута" и одновременно по протестующим. Однако грузины расценили это как провокацию и не стали стрелять.

Во время столкновений на площади в Киеве погибли более 100 человек. А к власти пришли Петр Порошенко и его соратники.

