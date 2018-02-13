Депутаты Рады расстреливали людей на Евромайдане
С момента киевского Майдана прошло 4 года, однако подробности страшной бойни всплывают до сих пор. Грузинский снайпер Александр Ревазишвили утверждает, что огонь по людям вели нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, а также народный депутат Владимир Парасюк.
По его словам, Пашинский стрелял из автомата короткими очередями, а Парасюк из карабина "Сайга". Ревазишвили якобы лично был свидетелем произошедшего.
А приказ открыть огонь лично отдал Пашинский. И Ревазишвили готов выступить с этими показаниями в суде, отмечает "Газета.ру".
Другие снайперы из Тбилиси, которые участвовали в бойне, признались, что все приказы получали от политиков. При этом из Грузии военных позвал советник экс-президента страны Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили.
Солдаты подтвердили, что на группу им дали по $10 тысяч и еще $50 тыс. обещали после успешного выполнения задания, сообщает РИА "Новости".
Пашинский и Парасюк пока никак не ответили на это обвинение.
Ранее в беседе с итальянскими журналистами снайперы говорили, что личную рекомендацию им дал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. А его советник Мамука Мамулашвили пригласил их на Украину, напоминают "Известия".
В момент конфликта им приказали открыть огонь по бойцам "Беркута" и одновременно по протестующим. Однако грузины расценили это как провокацию и не стали стрелять.
Во время столкновений на площади в Киеве погибли более 100
человек. А к власти пришли Петр Порошенко и его соратники.
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