Команда Порошенко понесла потери
Бывший замминистра внутренних дел Украины Эка Згуладзе вернула киевским властям украинский паспорт и восстановила гражданство Грузии. Об этом в эфире "Пятого канала" сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Он подчеркнул, что в настоящий момент Згуладзе уже не является гражданкой Незалежной.
С должности первого зама главы МВД Эка Згуладзе ушла в 2016 г., как сообщалось, по собственному желанию. Однако в украинских СМИ писали, что причиной увольнения стали ее неудавшиеся попытки провести реформу правоохранительного ведомства страны – дескать, сначала ей обещали помочь воплотить идеи, а потом начали ставить препоны.
На данном посту Згуладзе проработала менее двух лет, с декабря 2014 года. Чтобы утверждение в должности стало возможным, президент страны Петр Порошенко подарил ей украинский паспорт – своим указом, вопреки принятым законодательным процедурам получения гражданства.
Впрочем, такие подарочки пришлые управленцы из команды Порошенко не очень-то ценят. Летом прошлого года от украинского гражданства отказалась еще одна грузинка – экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Она тоже предпочла вернуться на родину.
С третьим известным украинским грузином – экс-главой Одесской области и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили ситуация развивалась несколько в ином ключе, но суть та же. Сначала Порошенко подарил Саакашвили паспорт в обход всех процедур, а потом отнял. Правда, строптивый грузин оказался не так прост – свое право на украинское гражданство он доказывает уже много месяцев. Накануне его даже депортировали в Польшу, откуда он в сентябре 2017 г. проник на территорию Незалежной без документов. Понятно, что паспорт Украины Саакашвили даром не нужен, если бы ему было куда вернуться. Но ему, в отличие от вышеупомянутых дам, в Грузию нельзя – там его ждут нары.
Вообще, нынешние киевские власти паспортами разбрасываются как перчатками. По сообщению администрации президента, Порошенко в 2017 г. лишил своими указами гражданства Украины 5,2 тысячи человек и подписал документы о выдаче паспортов примерно тысяче новоявленных украинцев. И 5:1 – счет не в пользу Киева.
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