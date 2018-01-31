Порошенко с чемоданом погонят на Мальдивы
Жителей Украины позвали на флешмоб, который должен устыдить отдыхавшего на Мальдивских островах главу государства Петра Порошенко, а также присоединиться к акции за его отставку. Протестные мероприятия организовывает партия "Движение новых сил", лидером которой является лицо без гражданства Михаил Саакашвили.
Ближайшая акция должна состояться 1 февраля.
"Бойцы гибнут на востоке страны, а Порошенко отдыхает на Мальдивах. Ребята в окопах, а президент нежится на солнце. Парни питаются консервами, а его завтрак стоит несколько тысяч долларов. Не стыдно, Петр Алексеевич? Завтра в 14:00 (15:00 мск) под зданием администрации президента мы напомним Порошенко его "райский" отдых", - сообщает аккаунт партии в Facebook.
Отмечается, что активисты проведут флешмоб под лозунгом "Чемодан - вокзал - Мальдивы", и попытаются воспроизвести то, как лидер нации и его окружение отдыхали на островах: "девушки в купальных костюмах, парни в шортах - в то время, как в стране идет война и ребята воюют на востоке".
"Призывать к совести Порошенко бесполезно, он свою совесть продал вместо "Рошена". Но, может, Банковой (улица, на которой располагается администрации президента), хоть немного станет стыдно", - предполагают соратники Михаила Николозовича.
Ранее сегодня партия Саакашвили объявила о проведении другой протестной акции, которая намечена на 4 февраля в Киеве. На ней активисты в очередной раз будут требовать, чтобы Порошенко ушел в отставку. Начало мероприятия в парке имени Шевченко организаторы запланировали на 12:00 по киевскому времени (13:00 мск).
В рекламной прокламации движения тоже прошлись по мальдивскому отдыху Петра Алексеевича, а также отметили "сокрушительную критику международных партнеров президентского законопроекта относительно Антикоррупционного суда, незаконное судилище над Саакашвили и его ночной домашний арест".
"Украине нужен новый путь! Этот путь начинается с выполнения нашего первого требования - отставки Порошенко, который является гарантом коррупции и президентом олигархов. Мы начинаем демонтаж системы коррупции и олигархов", - возвестила партия украино-грузинского политика.
Напомним, 26 января Апелляционный суд Киева назначил Саакашвили домашний арест в промежутке с 22:00 до 07:00.
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