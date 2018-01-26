Киевский суд глумится над экс-губернатором Одессы

Грузино-украинскому политику Михаилу Саакашвили запрещено по ночам выходить из дома. Такое решение вынес апелляционный суд Киева, сообщает телеканал "112" в пятницу, 26 января.

Мера пресечения действует с 22:00 по местному времени (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня.

Таким образом, признано незаконным решение Печерского районного суда, отказавшегося 11 декабря 2017 г. отправить Михаила Николозовича под домашний арест, и частично удовлетворена апелляция Генпрокуратуры, которая настаивала на круглосуточном аресте.

Саакашвили тут же заявил, что он и его сторонники продолжат бороться, "пока все барыги не будут отстранены от власти". У него были планы поездки во Львов и Винницу. А такой странный арест политик увязал со страхом властей видеть его в вечерних телеэфирах.

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лицо без гражданства проходит по делу о содействии участникам преступных организаций. Генеральная прокуратура считает, что проводимые Саакашвили акции протеста в Киеве были финансированы людьми экс-президента Незалежной Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти.

Лидеру "Движения новых сил" грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в пятницу Саакашвили во время судебного заседания сообщил, что МИД Украины 24 января обратился к Министерству иностранных дел Польши с просьбой о его реадмиссии. Что подразумевает возврат в другое государство собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые незаконно прибыли на территорию одной из договаривающихся сторон или, прибыв законно, потеряли основания для легального пребывания.

