Саакашвили запретили гулять по ночам
Грузино-украинскому политику Михаилу Саакашвили запрещено по ночам выходить из дома. Такое решение вынес апелляционный суд Киева, сообщает телеканал "112" в пятницу, 26 января.
Мера пресечения действует с 22:00 по местному времени (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня.
Таким образом, признано незаконным решение Печерского районного суда, отказавшегося 11 декабря 2017 г. отправить Михаила Николозовича под домашний арест, и частично удовлетворена апелляция Генпрокуратуры, которая настаивала на круглосуточном аресте.
Саакашвили тут же заявил, что он и его сторонники продолжат бороться, "пока все барыги не будут отстранены от власти". У него были планы поездки во Львов и Винницу. А такой странный арест политик увязал со страхом властей видеть его в вечерних телеэфирах.
Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лицо без гражданства проходит по делу о содействии участникам преступных организаций. Генеральная прокуратура считает, что проводимые Саакашвили акции протеста в Киеве были финансированы людьми экс-президента Незалежной Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти.
Лидеру "Движения новых сил" грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее в пятницу Саакашвили во время судебного заседания сообщил, что МИД Украины 24 января обратился к Министерству иностранных дел Польши с просьбой о его реадмиссии. Что подразумевает возврат в другое государство
собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без
гражданства, которые незаконно прибыли на территорию одной из
договаривающихся сторон или, прибыв законно, потеряли основания для
легального пребывания.
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