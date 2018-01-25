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Саакашвили назвал причину бегства на крышу

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Golovniov
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Бывший грузинский президент оправдался за странную выходку

Михаил Саакашвили рассказал о причинах своего опрометчивого поступка, когда он выбежал на крышу и грозился спрыгнуть, если к нему приблизятся силовики.

Политик утверждает, что его мобильный телефон глушили, поэтому он поднялся на крышу, чтобы позвонить.

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"Я должен был позвонить людям, и поэтому был вынужден выйти на крышу. Это был абсолютно прагматичный шаг", - цитирует его Deutsche Welle.

Саакашвили подчеркнул, что у него и в мыслях не было спрыгивать с крыши. Он просто предупредил полицейских о том, что все могут упасть из-за лишней суеты.

Тогда, 5 декабря, в квартиру политика ворвались сотрудники СБУ. Они попытались задержать экс-президента Грузии, но он, изловчившись, убежал на крышу восьмиэтажного дома, откуда начал вести переговоры с правоохранителями.

В результате инцидента одного из соратников лидера "Движения правых сил" госпитализировали с переломом руки и ноги, а самого политика задержали. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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