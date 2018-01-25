Власти Незалежной предпочитают не афишировать, в чем камень преткновения

Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендовала Украине привести принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса в соответствии с минскими соглашениями. Об этом сообщил в четверг, 25 января, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по мятежному региону Виктор Медведчук.

Отметив, что украинская делегация еще не успела оправиться после голосования за резолюцию о защите и развитии языков нацменьшинств, как "январская сессия ПАСЕ преподнесла представителям официального Киева немало сюрпризов", в частности, одобрив "один крайне неприятный" для властей Незалежной документ.

"Европарламентарии проголосовали за резолюцию "Гуманитарные последствия войны на Украине", в которой содержится настоятельное требование пересмотреть "закон о деоккупации", с ликованием принятый Верховной радой 18 января", - говорится в заявлении Медведчука на сайте движения "Украинский выбор - право народа".

Он сообщил, что поправку о пересмотре скандального документа предложил депутат Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Однако об этой поправке украинские власти даже не упоминают. По мнению Медведчука, делегация Незалежной в Страсбурге в очередной раз может заявить, что резолюция Ассамблеи носит рекомендательный характер, но такая позиция грозит Украине репутационными потерями.

"Отказ Киева выполнять требования ПАСЕ продемонстрирует всему миру, что Украина поставила крест на минских соглашениях, а значит, на реинтеграции Донбасса и мирном урегулировании вооруженного конфликта", - добавил Медведчук.

По его словам, украинские проевропейские политики не упоминают и о том, что резолюция ПАСЕ содержит 16 требований к властям Незалежной.

Накануне Новинский на своей странице в Facebook написал, что одобренный европарламентариями документ "призывает Украину пересмотреть недавно принятый так называемый закон о деоккупации, с тем чтобы он базировался на минских договоренностях и в полной мере обеспечивал гуманитарные потребности и социальную защиту гражданского населения на неподконтрольных территориях и в зоне конфликта".

Причем резолюция принята в том числе на основе доклада литовского парламентария Эгидиуса Варейскиса о гуманитарной катастрофе на Украине, где "в помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек (…) свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами и почти 500 тыс. ищут убежище в других странах".

Резолюция предписывает Киеву освободить всех удерживаемых лиц, увеличить финансовое обеспечение вынужденных переселенцев, упростить процедуру социальных выплат, обеспечить реализацию их избирательных прав и так далее.

Рада одобрила закон о реинтеграции Донбасса, где из первоначального варианта исключен пункт о приоритете минских соглашений, во втором, окончательном чтении 19 января. "Оппозиционный блок" тут же внес постановление об отмене принятия этого документа.

