Бывший украинский лидер прокомментировал поездку нынешнего на Мальдивы

Первый президент Украины Леонид Кравчук не счел морально-этическим в условиях войны и нищеты украинцев роскошный отдых главы государства Петра Порошенко на Мальдивских островах в прошедшие январские праздники. О своем видении сложившейся ситуации он написал в четверг, 25 января, в авторской колонке для издания "Новое время".

Ранее украинские журналисты выяснили, что Петр Алексеевич, отдавшись лучам южного солнца с 1 по 8 января, выложил из собственного кармана по меньшей мере $500 тысяч. По данным СМИ, пан Порошенко отдыхал под именем Mr. Petro Incognito, причем и сам он, и члены его семьи использовали чужие паспорта.

"Когда речь идет о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности. Президент не является человеком, принадлежащим только себе. Он принадлежит прежде всего стране, а потому любые неожиданные или экстремальные ситуации с президентом могут серьезно повлиять на безопасность государства и возможны обострения", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что по Конституции руководитель державы не имеет права передавать свои полномочия даже на одну минуту. Кравчук даже сомневается, есть ли связь на Мальдивах с ридной нэнькой, мало ли чего.



"И последний вопрос - морально-этический... Когда страна в войне, а 60% людей побираются, я не думаю, что такой роскошный отдых координируется с жизнью большинства народа", - считает Леонид Макарович.

Однако в заслугу Петру Алексеевичу он все-таки поставил тот факт, что президент ни гроша не потратил из бюджета - все из своих личных сбережений, "поступил благородно".

Сегодня же выяснилось, сколько госказне стоил только перелет украинской делегации во главе с Порошенко на Всемирный экономический форум в Давосе по маршруту Киев-Цюрих-Киев. По данным Единого портала, бюджет страны похудел на 1,65 млн гривен (около 3,2 млн рублей).

Отмечается, что эту сумму 19 января Госуправление делами заплатило государственному авиационному предприятию "Украина". Как сообщает портал "Страна.ua", в заявленную сумму не входят проживание, питание и другие расходы делегации Незалежной в поездке.

