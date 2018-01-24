Лидер Незалежной не считает деньги на свой отдых

Пока население Украины живет в нищете президент Петр Порошенко гуляет на широкую ногу. В Давосе, куда он прибыл для участия во Всемирном экономическом форуме, политик забронировал себе президентский номер класса люкс.

Отель находится на термальном курорте Бад Рагац. Сюда приезжают люди для лечения целебной горной водой ревматизма, артрита, нарушения обмена веществ и других недугов. За одну ночь проживания в таком номере Порошенко заплатит от 4,5 до 6,6 тысяч евро и наверняка не из собственного кармана, сообщает "Страна.ua".

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Площадь апартаментов составляет 300 кв. м., а потолки отделаны кристаллами Swarovski. Стены же здесь покрыты обоями с золотым напылением, а в качестве декора используется кожа ската. Примечательно, что стулья обиты рыбьей чешуей.

В распоряжении Порошенко – сигарная комната, две спальни, гостиная, отдельная зона для курения, кухня и даже винный шкаф.





Президент Незалежной может воспользоваться и дополнительными услугами отеля. Например, после долгих переговоров с ветерком прокатиться на мотоцикле или лыжах.

Лидер страны выступит с речью в Давосе 26 января.