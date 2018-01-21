СМИ: Порошенко шикарно отдохнул на Мальдивах под чужим именем

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Порошенко и члены его семьи перед вылетом на Мальдивы получили от Службы безопасности Украины (СБУ) так называемые документы оперативного прикрытия - паспорта на чужие имена.
По информации издания "Страна.ua", глава Госохраны Валерий Гелетей написал в СБУ письмо под грифом "секретно" о том, что в адрес президента поступают угрозы. "На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы - паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий", - рассказал источник издания в спецслужбе.
По этим ДОПам Порошенко с семьей отправился на новогодние праздники отдыхать на Мальдивы. Чартер с семьей главы государства вылетел из Киева 1 января и вернулся восьмого.
На борту самолета было зарегистрировано восемь пассажиров – трое мужчин и пять женщин: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко. "Получается, президент и его спутники вылетели по паспортам, выданными на чужие имена", - отмечает "Страна.ua".
Расследование президентского отдыха ранее провел проект "Схема".
Утверждается, что Порошенко со 2 по 8 января
отдыхал
в пятизвездочном курортном
отеле Cheval Blanc, состоящем из частных вилл посреди Индийского океана.
Аренда острова с виллой стоит 46 тысяч долларов в сутки. Как уже писало "Yтро", новогодний отдых Порошенко обошелся приблизительно в 500 тысяч долларов.
Пресс-служба президента Украины 16 января подтвердила информацию о частной поездке Порошенко на Мальдивы "с целью короткого отдыха" за свой счет.
В прошлом году проект "Схемы" сообщал о принадлежащей президенту Украины вилле в испанской Марбелье, которую тот "забыл" внести в свою налоговую декларацию. Стоимость виллы, которую принадлежащая Порошенко фирма приобрела в 2008 году, оценивается в 4 миллиона долларов.
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