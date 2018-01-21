Войну с Россией Украина проиграет за неделю

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Киеву не поможет американское оружие, в том числе пресловутые "Джавелины", если российская армия в полной мере применит свои военные возможности, считает бывший спикер МИД Украины, политолог Олег Волошин.
Современные войны, напомнил дипломат, ведутся в первую очередь с помощью авиации. Основой воздушной мощи российских вооруженных сил Волошин назвал самолеты и крылатые ракеты. А в войне с применением таких средств американские противотанковые ракетные комплексы, типа "Джавелинов", окажутся бесполезны.112 Украина".
Киевские власти постоянно говорят о "российской агрессии" и пугают угрозой полномасштабной войны. Москва в ответ подчеркивает, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе и заинтересована в преодолении украинского кризиса.
В октябре начальник украинского Генштаба Виктор Муженко подсчитал, что если ВСУ начнут полномасштабные боевые действия с ополченцами Донецкой и Луганской народных республик, только за первые десять дней Украина потеряет 3 тысячи военнослужащих и около 9 тысяч будут ранены. При этом на 2300 погибших военнослужащих будет приходиться 10 тысяч местных жителей.
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