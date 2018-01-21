Войну с Россией Украина проиграет за неделю

Украинский дипломат и политолог трезво оценил шансы Незалежной

Киеву не поможет американское оружие, в том числе пресловутые "Джавелины", если российская армия в полной мере применит свои военные возможности, считает бывший спикер МИД Украины, политолог Олег Волошин.

Современные войны, напомнил дипломат, ведутся в первую очередь с помощью авиации. Основой воздушной мощи российских вооруженных сил Волошин назвал самолеты и крылатые ракеты. А в войне с применением таких средств американские противотанковые ракетные комплексы, типа "Джавелинов", окажутся бесполезны.

"Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум", - заявил Волошин в эфире телеканала " 112 Украина ".

Киевские власти постоянно говорят о "российской агрессии" и пугают угрозой полномасштабной войны. Москва в ответ подчеркивает, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе и заинтересована в преодолении украинского кризиса.

В октябре начальник украинского Генштаба Виктор Муженко подсчитал, что если ВСУ начнут полномасштабные боевые действия с ополченцами Донецкой и Луганской народных республик, только за первые десять дней Украина потеряет 3 тысячи военнослужащих и около 9 тысяч будут ранены. При этом на 2300 погибших военнослужащих будет приходиться 10 тысяч местных жителей.