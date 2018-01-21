Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Войну с Россией Украина проиграет за неделю

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Украинский дипломат и политолог трезво оценил шансы Незалежной

Киеву не поможет американское оружие, в том числе пресловутые "Джавелины", если российская армия в полной мере применит свои военные возможности, считает бывший спикер МИД Украины, политолог Олег Волошин.

Современные войны, напомнил дипломат, ведутся в первую очередь с помощью авиации. Основой воздушной мощи российских вооруженных сил Волошин назвал самолеты и крылатые ракеты. А в войне с применением таких средств американские противотанковые ракетные комплексы, типа "Джавелинов", окажутся бесполезны.

По теме

"Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум", - заявил Волошин в эфире телеканала "112 Украина".

Киевские власти постоянно говорят о "российской агрессии" и пугают угрозой полномасштабной войны. Москва в ответ подчеркивает, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе и заинтересована в преодолении украинского кризиса.

В октябре начальник украинского Генштаба Виктор Муженко подсчитал, что если ВСУ начнут полномасштабные боевые действия с ополченцами Донецкой и Луганской народных республик, только за первые десять дней Украина потеряет 3 тысячи военнослужащих и около 9 тысяч будут ранены. При этом на 2300 погибших военнослужащих будет приходиться 10 тысяч местных жителей.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

На США с неба обрушилась кара

Люди ужаснулись и подготовились к концу света

Догилева вернулась из психушки другим человеком

Актриса рассказала, почему слетела с катушек и кто повернул ее жизнь на новые рельсы

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей