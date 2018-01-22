ВСУ выводят из Донбасса

Бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины ушли в Закарпатье

Это место их дислокации, там будет проходить обновление подразделения. Туда же прибыл эшелон с его техникой и автомобилями.

Там бригада планирует пробыть до июля этого года, передает слова военных Mukachevo.net.

В зоне так называемой АТО в Донбассе данное подразделение дислоцировались в районах Попасной, Зайцева, Горловки и Торецка. Точное место не названо.

Отдельная горно-пехотная бригада, по данным украинских СМИ, является одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины и дислоцируется по всей Закарпатской области со штабом в Мукачево.

Ранее Народной милицией Луганской народной республики в районе шести населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе были зафиксированы артиллерия и другое запрещенное минскими договоренностями вооружение украинских силовиков.

До этого спикер оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что не исключает возможного наступления украинских боевиков на Светлодарском направлении.

В начале января о выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины заявило воинское подразделение "Грузинский легион". Военнослужащие подразделения обвинили командование бригады в некомпетентности, которая привела к ранению 11 бойцов во время военной операции 16 декабря 2017 года.