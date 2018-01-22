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Гройсман рассказал о газе Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller
продолжениеЛавров опозорил Европу
Через три - четыре года Незалежная сможет обеспечить себя своим голубым топливом, сказал премьер

Он этого очень хочет. И, как только это произойдет, цены на газ в стране упадут.

Их "смогут уменьшить на 20 - 30%", - добавил Владимир Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV.

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В ноябре 2015 г. Украина прекратила закупку голубого топлива у России. А в 2016 - 2017 гг. при подготовке к отопительному сезону закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

По обновленной энергетической стратегии Незалежной, к 2035 г. запланировано увеличение добычи газа до 35 млрд кубометров.

Ранее, 17 января, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил о намерении госкомпании возобновить закупки у "Газпрома" в первом квартале 2018 года. А произойдет это, по его словам только при условии, что российская сторона "будет адекватна" в реализации решения Стокгольмского арбитража по спору о контракте на поставки российского газа.

В декабре  Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленное голубое топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров, но оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан с 2018 года.

Алла НИКИТИНА
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