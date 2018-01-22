Лавров опозорил Европу

Госпереворот на Украине стал возможен благодаря предателям на Западе

Европа предала международное право, когда главы дипломатических ведомств Германии и Польши сначала выступили гарантами Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, подписанного Виктором Януковичем, а потом сами согласились с тем, что оппозиция его растоптала. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал роль европейцев в украинском кризисе.

"Это украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано, - указал Лавров в интервью "Коммерсанту". - После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть, и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор", - подчеркнул министр.

По его словам, спустя почти 4 года после киевского переворота и крымского референдума Запад начинает доказывать, что русским на Украине ничего не угрожало, что все события того времени носили миролюбивый характер, а Москва и, в частности, МИД РФ выдавал "мирные демонстрации за попытки выгнать русских с полуострова". "Достаточно посмотреть видеоролики той поры, когда Верховный совет Крыма был просто в окружении бесчинствующих молодчиков, не говоря уже о "поездах дружбы", которые Дмитрий Ярош посылал в Крым", - напоминает Лавров.

Он указал, что у России есть "красные линии", которые никто не имеет права пересекать. В частности, это граница РФ, это интересы соотечественников за рубежом. "Я считаю, что серьезные политики на Западе понимают, что эти "красные линии" необходимо уважать, так же как их уважали во время холодной войны", - отметил Лавров. Тогда, по словам министра, тоже была напряженная обстановка, но политики хотя бы соблюдали правила. Сейчас же все приличия и манеры отброшены.