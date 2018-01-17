Украина вернулась к российскому газу
Украина начинает снова покупать российский газ напрямую у "Газпрома". Об этом объявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы", - подтвердил он РИА "Новости".
При этом украинская сторона пытается представить ситуацию как личный триумф: "Мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам 5 млрд кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", - заявил Коболев.
Между тем к прямым закупкам "голубого топлива" у России как раз Украину обязал Стокгольмский арбитраж. "Газпром" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма по поводу нарушений "Нафтогазом" газового контракта за 2009-2019 гг., и суд встал на российскую сторону - обязал "Нафтогаз" выплатить $2 млрд долларов за полученный ранее газ плюс проценты за просрочку. Кроме того, выдал Украине предписание ежегодно оплачивать 5 млрд куб. м газа - а там уж пусть Киев сам решает, выбирать этот объем или нет.
Перекачка газа будет осуществляться через немецкий хаб NCG и по его же ценам. Зачастую они дороже той цены, по которой "Газпром" раньше торговал с "Нафтогазом", но все равно дешевле, чем стоимость реверсного российского газа, который Украина в последнее время покупала у европейских стран. Это и дает повод Киеву заявлять о выгодах.
Ранее президент
Украины Петр Порошенко заявил, что Незалежная преодолела энергетическую зависимость
и может вернуться к закупкам газа у России только в том случае, если получит
хорошую цену.
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