Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина вернулась к российскому газу

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller
продолжениеРада отказалась разорвать отношения с Россией
Возобновить закупки Киев обязали европейцы

Украина начинает снова покупать российский газ напрямую у "Газпрома". Об этом объявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы", - подтвердил он РИА "Новости".

По теме

При этом украинская сторона пытается представить ситуацию как личный триумф: "Мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам 5 млрд кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", - заявил Коболев.

Между тем к прямым закупкам "голубого топлива" у России как раз Украину обязал Стокгольмский арбитраж. "Газпром" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма по поводу нарушений "Нафтогазом" газового контракта за 2009-2019 гг., и суд встал на российскую сторону - обязал "Нафтогаз" выплатить $2 млрд долларов за полученный ранее газ плюс проценты за просрочку. Кроме того, выдал Украине предписание ежегодно оплачивать 5 млрд куб. м газа - а там уж пусть Киев сам решает, выбирать этот объем или нет.

Перекачка газа будет осуществляться через немецкий хаб NCG и по его же ценам. Зачастую они дороже той цены, по которой "Газпром" раньше торговал с "Нафтогазом", но все равно дешевле, чем стоимость реверсного российского газа, который Украина в последнее время покупала у европейских стран. Это и дает повод Киеву заявлять о выгодах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Незалежная преодолела энергетическую зависимость и может вернуться к закупкам газа у России только в том случае, если получит хорошую цену.  

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Табаков навсегда попрощался со зрителями

Мэтр больше не вернется на сцену

Консульство США в России впало в паранойю

Белому дому мерещится тотальная слежка Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей