Возобновить закупки Киев обязали европейцы

Украина начинает снова покупать российский газ напрямую у "Газпрома". Об этом объявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы", - подтвердил он РИА "Новости".

При этом украинская сторона пытается представить ситуацию как личный триумф: "Мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам 5 млрд кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", - заявил Коболев.

Между тем к прямым закупкам "голубого топлива" у России как раз Украину обязал Стокгольмский арбитраж. "Газпром" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма по поводу нарушений "Нафтогазом" газового контракта за 2009-2019 гг., и суд встал на российскую сторону - обязал "Нафтогаз" выплатить $2 млрд долларов за полученный ранее газ плюс проценты за просрочку. Кроме того, выдал Украине предписание ежегодно оплачивать 5 млрд куб. м газа - а там уж пусть Киев сам решает, выбирать этот объем или нет.

Перекачка газа будет осуществляться через немецкий хаб NCG и по его же ценам. Зачастую они дороже той цены, по которой "Газпром" раньше торговал с "Нафтогазом", но все равно дешевле, чем стоимость реверсного российского газа, который Украина в последнее время покупала у европейских стран. Это и дает повод Киеву заявлять о выгодах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Незалежная преодолела энергетическую зависимость и может вернуться к закупкам газа у России только в том случае, если получит хорошую цену.

