Рада отказалась разорвать отношения с Россией
При рассмотрении законопроекта о реинтеграции Донбасса Верховная рада Украины отказалась внести в него поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.
За принятие радикальной инициативы высказались лишь 72 депутата, тогда как для этого необходимы 226 голосов, сообщает РИА "Новости".
Рада в настоящее время продолжает обсуждение во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса. Проект дает президенту полномочия применять вооруженные силы в регионе без объявления войны. Документ был одобрен в первом чтении в октябре прошлого года. Территория Донбасса, неподконтрольная Киеву, признается "оккупированной", а Россия названа страной-агрессором.
Дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены в 1992 году. По украинским законам внести предложение о разрыве дипотношений может либо МИД страны, либо другой центральный орган исполнительной власти.
Украинское дипломатическое ведомство заявило, что не поддерживает эту идею, поскольку она негативно отразится на украинцах. В свою очередь, Москва подчеркивает, что такой ход лишь усложнит ситуацию и нанесет ущерб интересам гражданам обеих стран.
На заседании 17 января Рада рассмотрела 624 из 673 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса, голосование за документ пройдет утром 18 января. Ранее украинские парламентарии отказались признать провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики "террористическими организациями".
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