Рада не признала ДНР и ЛНР террористами

Депутаты провалили голосование за одну из десяток поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса

В Верховной раде отказались голосовать за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик "террористическими организациями" во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса. Прямая трансляция заседания украинского парламента, где должен быть принят важный документ страны, ведется во вторник, 16 января, на портале "112".

За поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали лишь 76 депутатов из 340 присутствующих в зале.

В тексте поправки, предложенной членом Радикальной партии Оксаной Корчинской, говорилось о том, что представители ЛНР и ДНР, управляющие неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, признаются "террористическими организациями".

Ранее сегодня в центре Киева под стенами Рады организация "Свободные люди" провела акцию Марш "Стоп Реванш". Ее участники требовали "от президента, депутатов Верховной рады принять решения, которые четко обозначат комплексную политику по деоккупации Украины и остановят реванш олигархической колониальной системы", - говорится в заявлении организаторов марша, сообщают "Вести".

Другие сторонники принятия закона о реинтеграции Донбасса движение "Освобождение" сожгли под стенами парламента российский флаг и подожгли покрышки вблизи одного из входов в здание Рады.

Напомним, 6 октября 2017 г. президентский законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" депутаты приняли в первом чтении. В документе Россия названа страной-агрессором.

К законопроекту к сегодняшнему дню подано более 700 поправок, депутаты сейчас занялись их рассмотрением.

