Под стенами Рады сожгли российский флаг

Радикалы устроили беспорядки и потребовали признать РФ агрессором

Активисты националистических движений провели акцию возле здания парламента в Киеве. Они выступили в поддержку законопроекта о реинтеграции Донбасса и о признании России страной-агрессором. Участники манифестации сначала жгли шины, а потом бросили в огонь российский флаг.

Стражи порядка попытались помешать радикалам, но не смогли. Протестующие оказали им сопротивление. В результате вспыхнула потасовка.

"Спецназовцы организовали нападение на активистов, которое было остановлено бойцами внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветеранами других подразделений. Спецназом был применен газ. Попытка спецназовцев спасти российский флаг провалилась", - описал ход событий на своей страничке в Facebook депутат парламента Семен Семенченко, один из лидеров движения "Освобождение", которое проводит акцию. По сообщению политика, сожжению также были преданы портреты президента РФ Владимира Путина и его "агентов на Украине".

Участники акции протеста бросали в окна полицейского транспорта брусчатку. На правоохранителей также распылили слезоточивый газ. По сообщению городской полиции, в результате столкновений пострадал один сотрудник силовых структур, за нарушение общественного порядка задержан один участник акции. К настоящему моменту порядок в правительственном квартале восстановлен.

Примечательно, что со стороны радикалов в манифестации приняли участие несколько десятков человек. При этом власти сосредоточили на прилегающих к парламенту улицах 3,8 тысячи полицейских. Однако перевес остался, скорее, на стороне радикалов.

Поводом для акции, получившей название "Стоп реванш", стало намеченное на сегодня рассмотрение во втором чтении законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В октябре прошлого года его внес в Верховную раду президент страны Петр Порошенко. Тогда же парламент проголосовал за него в первом чтении. Ко второму чтению депутаты подготовили порядка 700 поправок.

Документ закрепляет статус России как страны-агрессора и устанавливает понятие "российская оккупационная власть". Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Активисты националистических организаций, среди которых запрещенная в России УНА-УНСО, требуют от парламентариев принятия целого ряда законов, направленных на борьбу с "российской агрессией". Кроме того, они выступают за введение санкций против России и ряда украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина, Вадима Новинского и Рината Ахметова, а также лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.