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Под стенами Рады сожгли российский флаг

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Радикалы устроили беспорядки и потребовали признать РФ агрессором

Активисты националистических движений провели акцию возле здания парламента в Киеве. Они выступили в поддержку законопроекта о реинтеграции Донбасса и о признании России страной-агрессором. Участники манифестации сначала жгли шины, а потом бросили в огонь российский флаг.

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Стражи порядка попытались помешать радикалам, но не смогли. Протестующие оказали им сопротивление. В результате вспыхнула потасовка.

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"Спецназовцы организовали нападение на активистов, которое было остановлено бойцами внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветеранами других подразделений. Спецназом был применен газ. Попытка спецназовцев спасти российский флаг провалилась", - описал ход событий на своей страничке в Facebook депутат парламента Семен Семенченко, один из лидеров движения "Освобождение", которое проводит акцию. По сообщению политика, сожжению также были преданы портреты президента РФ Владимира Путина и его "агентов на Украине".

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Участники акции протеста бросали в окна полицейского транспорта брусчатку. На правоохранителей также распылили слезоточивый газ. По сообщению городской полиции, в результате столкновений пострадал один сотрудник силовых структур, за нарушение общественного порядка задержан один участник акции. К настоящему моменту порядок в правительственном квартале восстановлен.

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Примечательно, что со стороны радикалов в манифестации приняли участие несколько десятков человек. При этом власти сосредоточили на прилегающих к парламенту улицах 3,8 тысячи полицейских. Однако перевес остался, скорее, на стороне радикалов.

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Поводом для акции, получившей название "Стоп реванш", стало намеченное на сегодня рассмотрение во втором чтении законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В октябре прошлого года его внес в Верховную раду президент страны Петр Порошенко. Тогда же парламент проголосовал за него в первом чтении. Ко второму чтению депутаты подготовили порядка 700 поправок.

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Документ закрепляет статус России как страны-агрессора и устанавливает понятие "российская оккупационная власть". Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

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Активисты националистических организаций, среди которых запрещенная в России УНА-УНСО, требуют от парламентариев принятия целого ряда законов, направленных на борьбу с "российской агрессией". Кроме того, они выступают за введение санкций против России и ряда украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина, Вадима Новинского и Рината Ахметова, а также лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.

Андрей ФИЛАТОВ
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