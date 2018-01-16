Украинцы создали тарелку-лизун

Политики Незалежной устанавливают первобытно-общинную моду поедания пищи

Накануне стало известно, что на Украине в продаже появилась серия посуды "Лизоблюдство", созданная на основе видеоролика, на котором депутат Верховной рады, а также "отец" скандального "Миротворца" Антон Геращенко застукан за вылизыванием тарелки в одном из киевских ресторанов.

Как сообщает портал "Страна.ua", в серии представлены три позиции: "В гордом одиночестве" (одна тарелка), "Лижем вместе" (две тарелки) и "Японамать" (четыре тарелки). Цена на изделия варьируется от 250 грн (менее 500 руб.) за одну тарелку до 850 грн (менее 1700 руб.) за четыре.

Также к товару прилагается инструкция по эксплуатации: "При минусовых температурах не лизать", "Чужую не лизать, облизывать свою","Можно использовать как тренажер перед походом к шефу".

Напомним, в начале декабря 2017-го в Сети появилось видео с вылизывающим тарелку в общепите Геращенко. Позже выяснилось, что событие происходило в ресторане китайской кухни "Бао" и трапезничал украинский парламентарий с заместителем посла Японии на Украине Мичио Харада. Сам Геращенко заявил, что ничего зазорного в своем поведении не видит. "Мне нечего стесняться. Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций", - сказал он. Что думают про эту "традицию" японцы, осталось неизвестным.

И вот ныне к Геращенко присоединился советник главы МВД страны Илья Кива. Этот украинский гражданин во время отдыха на Бали в ресторане отеля брал еду руками и облизывал пальцы, сообщает во вторник, 15 января, телеканал ТСН.

"Да, это я. Руками вкуснее", - подтвердил полковник полиции в отставке.

Он рассказал в эфире телеканала, что ел руками, потому что был голоден после тренировки, а официант долго несла ему приборы. По его мнению, таким образом, т.е. облизывая пальцы, он проявлял к японскому повару уважение.

Изобретательные и юморные украинцы, надо полагать, скоро выпустят новую серию тарелок.

