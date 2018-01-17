Украинские военнослужащие призвали руководство страны раздать им то, что обещано, а иначе "мало не покажется"

Участники АТО проводят акцию протеста в центре Киева под стенами украинского правительства с требованием выделить им обещанную бесплатно землю. Об этом в среду, 17 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

В том случае, если власти не услышат людей в камуфляже, митингующие грозят организовать всеукраинскую акцию.

"Пока мы мирно обращаемся к кабмину, к премьер-министру Украины, к президенту, и надеемся, что здравый смысл восторжествует. Но если нас не поймут, мы устроим такой протест, что мало не покажется!" - заявил председатель правления общественного союза "Всеукраинское объединение участников АТО "Украинцы вместе" Руслан Руденко.

Протестующие выкрикивали лозунги и держали плакаты соответствующего содержания: "Петро Порошенко, мы за что кровь проливали?!", "Правительство послало на убой, теперь отдай живым обещанное!"

Один из митингующих сказал, что ветераны АТО не намерены на коленях просить у чиновников "кровное". "И не подачку в 6 соток, а по два гектара, как обещали, когда нас на смерть отправляли воевать с сепарами. А не дадут, вынесем всех из кабинетов вперед ногами, как в 2014 году сделали!" - грозится участник вооруженного конфликта, устроенного постмайданной властью против мятежного Донбасса, не признавшего госпереворот в Киеве.

Напомним, военнослужащим ВСУ и добровольцам из националистических батальонов за участие в бойне с ЛНР и ДНР ранее была обещана бесплатная земля в качестве стимула взяться за оружие. Льготы прописаны в законе "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Однако летом 2017 г. кабмин принял постановление №413 "Некоторые вопросы усовершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими". Документ нивелирует гарантированное другими законодательными актами первоочередное право атошников на землю, в частности, сельхозназначения площадью до 2 гектаров.

По этому постановлению установлен новый порядок получения земельных участков для всех граждан. Согласно документу, "все местные власти обязали выставлять земельные участки на аукцион, выставили им планы, сколько они должны продать через аукционы, и только после выполнения такого плана местные советы получали право выделять участки социально незащищенным группам населения, в том числе и ветеранам", объяснял ранее ситуацию почетный глава Общества ветеранов АТО юрист Кирилл Сергеев.

Поэтому атошники требуют отменить это постановление или изменить его так, чтобы оно, по крайней мере, не задевало их интересы.