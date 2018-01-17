Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине нашли единственного мужика

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
продолжениеНовая зараза может выкосить пол-Украины
Его отыскала экс-летчица и снайпер Надежда Савченко

Единственным реальным "мужиком" в украинской политике является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Таково мнение бывшей военнослужащей ВСУ, а ныне депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Об этом она сказала в интервью украинскому журналисту Максу Назарову, когда они вместе ехали в лифте.

По теме

Тот поинтересовался у парламентария, какого отечественного политика она бы назвала "настоящим мужиком".

"А если это будет женщина? Настоящий мужик? Юлия Тимошенко", - определилась Савченко.

Юноша был разочарован: "Что и замуж не за кого выйти?"

"Так мы про замуж или за политику?" - в свою очередь спросила депутат. На том диалог и закончился.

Однако в конце журналист, уже находясь в лифте без Савченко, но с манекеном Юлии Владимировны в мужской одежде, выразил огорчение данным фактом.


Помнится, еще в 2011 г. другая прекрасная украинская пани Александра Кужель, на тот момент зампредседателя партии "Сильная Украина", а ныне представляющая в Раде ту же "Батькивщину", комментируя работу Тимошенко в качестве премьер-министра страны, заявила: "Да ни один мужик так не пахал, как она пахала. Они ни одного документа не читали. Она работала до 12 часов ночи. Вот тут должна стоять на коленях экология и химия и сказать спасибо, ...село должно сказать спасибо".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Табаков навсегда попрощался со зрителями

Мэтр больше не вернется на сцену

Консульство США в России впало в паранойю

Белому дому мерещится тотальная слежка Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей