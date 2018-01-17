На Украине нашли единственного мужика
Единственным реальным "мужиком" в украинской политике является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Таково мнение бывшей военнослужащей ВСУ, а ныне депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Об этом она сказала в интервью украинскому журналисту Максу Назарову, когда они вместе ехали в лифте.
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Тот поинтересовался у парламентария, какого отечественного политика она бы назвала "настоящим мужиком".
"А если это будет женщина? Настоящий мужик? Юлия Тимошенко", - определилась Савченко.
Юноша был разочарован: "Что и замуж не за кого выйти?"
"Так мы про замуж или за политику?" - в свою очередь спросила депутат. На том диалог и закончился.
Однако в конце журналист, уже находясь в лифте без Савченко, но с манекеном Юлии Владимировны в мужской одежде, выразил огорчение данным фактом.
Помнится, еще в 2011 г. другая прекрасная украинская пани Александра Кужель, на тот момент
зампредседателя партии "Сильная Украина", а ныне представляющая в Раде ту же "Батькивщину", комментируя работу Тимошенко в качестве премьер-министра страны, заявила: "Да ни один мужик так не пахал, как она пахала. Они ни одного документа
не читали. Она работала до 12 часов ночи. Вот тут должна стоять на
коленях экология и химия и сказать спасибо, ...село должно сказать спасибо".
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