Тимошенко ждет опасный год
О том, что ждет в наступившем году одну из самых ярких представительниц политической арены Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.
"Эта женщина никогда не успокоится. У нее огромное количество планов на будущее не только в отношении себя, но и страны. Хочется сказать, что ее жизнь так же будет бить ключом, как и в 2017 году, но есть одно "но"", - начала она.
По ее словам, самые яркие взлеты у Тимошенко уже позади. "Сейчас она уже далеко не на белом коне. Следующий год будет для нее наиболее сложным. Сейчас закипает на Украине тема смещения Порошенко, в ней она тоже активно участвует. Но когда это все произойдет, она не сможет подняться выше той позиции, на которой находится сейчас. Она-то себе представляет свой взлет именно после отставки Порошенко", - отметила ясновидящая.
Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба
"С одной стороны, у нее активно и успешно все, что касается политической ниши на Украине, а с другой стороны, продвинуться выше ей уже не удастся. С приходом новых политиков ей будет сложнее держаться у власти, за свои возможности да и на этом месте в целом.
Против нее постоянно ведутся какие-то интриги, и многие из них успешно реализовываются. Она и в тюрьме отсидела, хотя ясно, что виновата не одна она была.
Но она не сдается. Весьма умная дама, только выше головы, увы, не прыгнешь. Совет на 2018 год - сосредоточиться на чем-то одном и укрепить свои позиции в том месте, где она сейчас держится. Безопасность нужно обеспечивать на этих рубежах. Если она не удержит здесь рубеж, то дальше дороги нет. Год насыщенный и опасный одновременно", - заключила Абравитова.
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