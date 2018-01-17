На Украину надвигается новая смертельная эпидемия
Вслед за эпидемией кори, накрывшей в настоящее время Незалежную, обществу угрожает вспышка еще более опасной болезни - дифтерии. Об этом сограждан предупредил известный украинский педиатр Евгений Комаровский на своем канале YouTube.
По его словам, корь всего лишь цветочки и разминка, а вот настоящая беда придет с дифтерией. "Будет хуже, и корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике, а вот тортик - это дифтерия", - сообщил доктор.
Специалист призвал жителей страны вакцинироваться от кори и напомнил, что в прошлом году уже заявлял о возможной эпидемии.
"Корь - вы привились один раз и у вас есть на 80-85% защитная реакция. С дифтерией нужно привиться три раза подряд, а потом каждые 10 лет вакцинироваться. Так быстро создать иммунитет у всех не получится. В прошедшую эпидемию взрослых умерло в 2-3 раза больше, чем детей", - отметил педиатр.
По его данным, при вспышке дифтерии умирает 50% не вакцинированных заболевших. И даже с сывороткой летальный исход случается у 10-15% больных.
"Умирает каждый десятый. Индия выделила сыворотку Украине, но при вспышке она закончится за 2-3 дня. Дифтерия придет обязательно, она не может не прийти, это биологические законы", - подчеркнул врач.
Он считает, что при эпидемии этой болезни погибнет много людей, поэтому вакцинироваться нужно обязательно.
Накануне и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что нынешняя вспышка кори пришла в Незалежную из Румынии. По ее информации, в 2017 г. зафиксировано 4 тыс. 782 случая заболевания корью, 75% из этого числа составляют дети, 6 человек умерли, в том числе четверо детей.
Кроме того, сейчас в стране наблюдается вспышка
вирусного гепатита А.
Сегодня стало известно, что в Николаеве
в больницы госпитализировали 55 взрослых и 22 ребенка с подозрением на гепатит А, при этом диагноз подтвердился у 55 человек, в том числе у 17 детей.
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