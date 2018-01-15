В украинской армии масса небоевых потерь. А командование утаивает подлинную информацию об этом

Дошло до того, что один из комбригов Олег Зубовский, чтобы скрыть реальные причины гибели военнослужащих, вступил в сговор с командиром батальона "Правого сектора" (запрещенной в России экстремистской организации). Он приказал подчиненным обстреливать позиции Вооруженных сил Донецкой народной республики, а потом свалить вину за потери ВСУ на защитников Донбасса.

При этом три дня назад на территории, заминированной именно "правосеками", подорвалась боевая машина пехоты из состава бригады Зубовского, сообщает РИА ФАН. Трое украинских военнослужащих погибли, техника уничтожена. Вот и придумал командир, как откреститься от ответственности за потери.

При этом за минувшие сутки позиции армии ДНР обстреливались украинскими бойцами из минометов, гранатометов и стрелкового оружия 13 раз. По территории республики выпущено 200 с лишним боеприпасов. По позициям Народной милиции Луганской народной республики ВСУ выпустили шесть мин.

Мало того, в район Светлодарской дуги прибыли иностранные снайперы. Их задача - также провокационные обстрелы бойцов народной милиции с целью вызвать ответный огонь. Палить, по данным разведки ЛНР, будут и по позициям украинских националистических подразделений.

Совсем плохи дела в армии Украины. Предыдущий план мобилизации военкоматы Незалежной выполнили не более чем на 40%, сообщают военные Луганской народной республики. А те, кто ныне служит в Вооруженных силах Украины, не продлевают контракты. Поэтому ВСУ испытывают большой дефицит личного состава.

Из-за недобора командование так называемой АТО призвало по контракту бывших зэков. И подразделения, укомплектованные такими вояками, собираются отправлять на передовую.