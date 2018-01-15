Ворота в Незалежную открылись для поставщика черного золота из России

Киев отменил санкции в отношении российской компании "Южтранс" (входит в "Южную угольную компанию", Ростовская область), которая занимается разработкой месторождений угля марки антрацит, расположенных в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Соответствующий приказ, датированный 29 декабря 2017 г., размещен в электронной базе учета документов ведомства.

Напомним, в конце октября - начале ноября МЭРТ ввело ограничительные меры в отношении нескольких российских компаний. В приказе министерства речь шла о "применении специальной санкции - временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины".

В черном списке оказалась и компания "Южтранс". По информации украинских СМИ, она является одной из крупнейших поставщиков ценного антрацита в Незалежную. Основанием для применения санкций стали "действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности", пишет РИА "Новости". "Южтрансу" было запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с компаниями на Украине.

Продержались санкции меньше месяца, судя по приказу за номером 1583.

В настоящее время в состав "Южугля" входят шахты "Садкинская", "Садкинская Северная", "Садкинская Восточная".

Из-за вооруженного конфликта постмайданные власти потеряли в Донбассе доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные рудники, где добывают такой необходимый Украине антрацит. Те же предприятия, которые остались под контролем Незалежной, добывают нерентабельные газовые угли. Из-за этого Киев вынужден импортировать черное золото из ЮАР и США.

Еще в 2015-м СБУ заподозрила "Южтранс" в незаконном вывозе угля с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В спецслужбе утверждали, что часть прибыли направлялась на финансирование народных республик.

Основным поставщиком угля в 2017 г. являлась Россия (55,7%, или $1,2 млрд), США (25%, или $546,8 млн) и Австралия (5,4%, или $116,4 миллиона).