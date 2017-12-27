Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Блокада Донбасса дорого обошлась Украине

Владимир Гройсман. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Блокада Донбасса обернулась потерями для Незалежной

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика страны потеряла 1% ВВП из-за блокады Донбасса.

Решение о санкциях против региона привело к тому, что уголь пришлось закупать в странах дальнего зарубежья.

"Это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания", - цитирует Гройсмана УНН.

Премьер также  дал задание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику обеспечить безубыточность шахт и нарастить добычу собственного угля, поручив в трехмесячный срок предоставить соответствующие предложения. 


Светлана БОГДАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Родченкова в России ждут адовы муки

Паранойя из-за якобы преследования информатора WADA достигла предела

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей