Блокада Донбасса дорого обошлась Украине

Блокада Донбасса обернулась потерями для Незалежной

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика страны потеряла 1% ВВП из-за блокады Донбасса.

Решение о санкциях против региона привело к тому, что уголь пришлось закупать в странах дальнего зарубежья.

"Это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания", - цитирует Гройсмана УНН.



Премьер также дал задание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику обеспечить безубыточность шахт и нарастить добычу собственного угля, поручив в трехмесячный срок предоставить соответствующие предложения.



