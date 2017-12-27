Блокада Донбасса дорого обошлась Украине

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика страны потеряла 1% ВВП из-за блокады Донбасса.
Решение о санкциях против региона привело к тому, что уголь пришлось закупать в странах дальнего зарубежья.
"Это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания", - цитирует Гройсмана УНН.
Премьер также дал задание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику обеспечить безубыточность шахт и нарастить добычу собственного угля, поручив в трехмесячный срок предоставить соответствующие предложения.
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