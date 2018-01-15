После скандала с картинками в паспортах Варшава решила снова пощекотать нервы украинцам

Польское морское пароходство (Polska Żegluga Morska) планирует дать новому кораблю, который строят в Китае по заказу госкомпании, громкое имя "Львов". Об этом сообщает Radio Szczecin. Грузоподъемность судна составляет 39 тыс тонн.



"Последующие корабли этой серии будут носить имена бывших польских городов на восточных окраинах Вильнюс и Тернополь", - заявил представитель госкомпании Павел Бжезицкий.

По его словам, поляки меняют названия тех судов, которые брошены на китайских верфях.

"Для жителей Щецина, и для всей западной Польши, это хорошие и ностальгические названия. Мы хотим, чтобы эти корабли назывались так, как бывшие польские города на восточных пограничных землях", - отметил Бжезицкий и добавил, что еще до войны в польском флоте был учебный парусник "Львов".

По его мнению, новые названия кораблей не вызовут споров с политической точки зрения. Он напомнил, что в течение многих лет один из польских кораблей назывался "Львовские орлята". "И никого это не смущало. Поэтому надеемся, что название "Львов" тоже никому не будет помешает", - предполагает Бжезицкий.

Он добавил, что в немецком флоте плавает ледокол "Stettin" (Щецин). Напомним, этот польский город с 1720 года до XX века находился в составе Пруссии.

В 2017 году Варшава выбирала, что должно быть изображено на новых паспортах, в связи с чем в Сети проходило голосование. Среди ряда исторических деятелей полякам предложили выбирать, в том числе, из фотографий польского военного захоронения (Мемориал орлят) на территории Лычаковского кладбища во Львове, а также Святых ворот (Острая брама, ворота Аушрос), которые располагаются в современном Вильнюсе.

Это вызвало критику как со стороны Украины, так и со стороны Литва.

