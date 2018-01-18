Киеву не по карману российский газ

Без предоплаты топливо Незалежной не поставят, а за невыбранные объемы платить все равно заставят

"Нафтогазу" может не хватить средств на покупку топлива у "Газпрома". По словам главы украинской госкомпании Андрея Коболева, самая большая проблема "Нафтогаза" в 2018 г. будет заключаться в потере дешевых кредитов от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Международные организации обещали $800 млн, однако приостановили транши из-за невыполнения правительством Незалежной ряда условий.

В прошлом году компании неплохо жилось и без этих кредитов, поскольку из-за повышения тарифов на газ, тепло и горячую воду для населения поставки газа внутри страны были делом выгодным, отмечает эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Однако сейчас страна находится в преддефолтном состоянии, поэтому в долг "Нафтогазу" никто ничего не продаст. Тем не менее платить "Газпрому" придется в любом случае - таково решение Стокгольмского арбитража.

"Если не будут закупать газ или не отдадут 2 млрд долларов, на которые, кстати, капают пени в размере более 300 тысяч долларов ежедневно, то "Газпром" сможет подать иск в европейские суды. Так сделали итальянцы перед Новым годом и забрали имущество "Нафтогаза" в Европе в виде реверсного газа", - приводит "Прайм" слова Юшкова.

Впрочем, стоит отметить, что решение арбитражных судей касается только действующего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", который истекает в 2019 году. На этот период украинской компании может хватить и доходов от транзита газа на покрытие счетов. Более далекая перспектива крайне туманна.

Во-первых, неизвестно, примет ли через пару лет Киев политическое решение о закупке российского газа без посредников. "Газпрому"-то все равно, с кем сотрудничать, лишь бы деньги платили. Украинцам же контракт с Москвой обойдется дешевле в финансовом плане, но ударит по авторитету властей, которые в свое время и разорвали отношения.

Во-вторых, у России на подходе "Турецкий поток" с поставками газа как минимум Турции, а как максимум - по специальному ответвлению - в Европу, а также "Северный поток - 2". Таким образом, после 2019 г. "Газпром" сможет полностью отказаться от украинской газотранспортной системы. Соответственно, Украина лишится транзитных доходов и покупать газ ей будет просто не на что.

На слово же "Нафтогазу" не верят уже и в Европе. В прошлом году компания хотела приобрести новые компрессоры для ГТС, но в Siemens им отказали как раз по причине финансовой несостоятельности, а в General Electric затянули с ответом. В то же время Германия всеми силами продвигает "Северный поток - 2", поскольку там тоже понимают, насколько ненадежна Украина в качестве транзитера топлива.