Раскрыты детали бегства Януковича с Украины

Киевский суд заслушал показания охранника экс-президента Незалежной

Сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко 18 января рассказал в Оболонском районном суде, что из Запорожской области в ночь на 23 февраля 2014 г. бывшего президента Виктора Януковича с охраной забрали три российских вертолета Ми-8.

По словам Ризниченко, 21 февраля 2014 г. Янукович в 22 часа вылетел двумя вертолетами из Межигорья в неизвестном направлении, сообщает "Украинская правда".

Охранник рассказал, что вместе с передовой группой выехал в Харьков, а затем приехал в резиденцию, где уже был Янукович. Затем экс-президент выехал в аэропорт и в сопровождении группы на двух вертолетах вылетел в неизвестном направлении. Диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром в Харьков, но пилоты заявили, что им не хватит горючего. В итоге вертолеты сели в Донецке.

Ризниченко добавил, что в Донецке Янукович и его охранники сели в самолеты типа Falcon, но не успели улететь, так как им помешали представители государственной пограничной службы. После этого бывшего президента привезли в особняк в Донецке, где Янукович встретился с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

Затем, по словам экс-охранника, примерно в 22 часа 22 февраля Янукович выехал в направлении Крыма. Возле города Бердянска Запорожской области кортеж президента подъехал к сельскохозяйственному полю.

"Осветили фарами авто это поле и буквально сразу на него сели 3 вертолета Ми-8. На фюзеляже - изображена красная звезда, неизвестные пилоты были в спецснаряжении, без шевронов или нашивок. Думаю, что это были вертолеты Российской Федерации ", - заявил Ризниченко.

Он добавил, что по техническим причинам самолет сел в Анапе, откуда Януковича переправили в Ялту, а затем - на базу Черноморского флота России в Казачьей бухте.

На базе Янукович предложил охранникам лететь с ним, если они захотят. Согласились сопровождать президента более 10 человек, однако Ризниченко и несколько его коллег отказались и на следующий день отправились в Киев. В последний раз экс-охранник видел экс-президента на плацу около Севастополя поздно вечером 23 февраля.