Украинский лидер представил главную песнь державы перед канадской гостьей

Президент Украины Петр Порошенко заунывно и местами в жанре рэпа исполнил гимн Незалежной перед военнослужащими ВСУ и Канады на Яворовском полигоне во Львовской области. А после фееричного песнопения украинский лидер выступил с пламенной речью.

На мероприятии присутствовала генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, которая находится на Украине с рабочим визитом.

Пользователи соцсетей критически оценили вокальные способности Порошенко, а некоторые традиционно предположили, что украинский президент решил лично спеть гимн, поскольку был подшофе.

Что касается содержательной части выступления, то здесь снова не обошлось без "страны-агрессора". Порошенко назвал канадцев "братьями по оружию", протянувшими руку помощи Незалежной в тяжелый период времени.

"Это глубоко символично, когда Украина противостоит российской агрессии, защищая свою землю, защищая волю, свободу, демократию и весь мир", - заявил Петр Алексеевич.

Он выразил благодарность канадским военнослужащим, которые "делились и продолжают делиться опытом с украинскими военными". По его словам, братскую выучку прошли свыше 5 тысяч украинцев. "Подготовлено свыше 160 снайперов, а 120 военнослужащих прошли обучение по тактической медицине", - сказал пан Порошенко.

Президент отметил, что в Донбассе ситуация остается напряженной. "За последние 24 часа мы потеряли трех воинов, не прекращаются вооруженные провокации, диверсии из вооружения, которое должно быть давно отведено… Риски и угрозы нашему суверенитету остаются еще очень высоки", - подчеркнул лидер Незалежной.

Ранее, в декабре 2017 г., Канада внесла Украину в контрольный перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие.

