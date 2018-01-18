В Киевских поликлиниках приторговывают колбасой

Пользователи Сети возмутились антисанитарией в медучреждении

В Киеве в поликлинике №3 поставили прилавок с колбасами и сырами.

Об этом с возмущением написала на странице Facebook журналист Ольга Сытник.

На фото видны столы с разложенными на них продуктами. Торговля идет рядом с регистратурой и аптечным пунктом.

Пользователи интернета не особенно удивились выставленной фотографии. Они написали, что в их поликлиниках тоже торгуют едой. "И как там еще шаурму не поставили", "надо перенести в отделение гастроэнтерологии, чтоб пазл сложился", "санитарные нормы? Нет, не слышали" - такие комментарии оставили фолловеры журналиста.

СМИ ранее сообщили, что Незалежную накрыла эпидемия кори, а вслед за ней идет волна еще более опасной болезни - дифтерии.