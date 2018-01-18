Украина национализировала короля Артура

Украинские ученые деятели пополняют энциклопедию выходцев из недр Незалежной

Король Артур - легендарный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов о событиях V - VI века на Туманном Альбионе - может оказаться выходцем с территории современной Украины. Таково предположение украинского историка, политолога и пропагандиста Александра Палия. Свою теорию он кратко описал в аккаунте Facebook и на странице портала ZIK.

По его словам, "с недавних пор" в Великобритании популярна идея о том, что король Артур являлся сарматом, т.е. представителем кочевого племени, населявшего территорию современной Украины с III века до нашей эры вплоть до II века нашей эры.

"Аргументы не то что однозначные, но весомые", - считает Палий.

"Во-первых, римляне действительно в конце II века нашей эры поселили в Британии 5,5 тыс сарматских наемников-кавалеристов для защиты северного вала. Во-вторых, легендарный Артур с его рыцарями - тяжелые воины-конники, типичные для сарматов так называемые катафрактарии, и нетипичные для местного кельтского населения", - отмечает украинский историк.

"В-третьих, легенда с мечом "Эскалибуром", который нужно извлечь из камня, чтобы стать королем, слишком сарматская по мотивам. У сарматов, как и у скифов, существовал культ меча, культовые мечи на вершине жертвенников", - указывает Палий.

Кроме того, добавил он, британские филологи обнаружили в Соединенном Королевстве "немало собственных названий местностей, возможно, сарматского происхождения".

"Все это довольно смутно. Но, теоретически, вполне такое могло быть, ведь зафиксированное в письменных источниках число сарматских наемников - очень немалое для острова", - констатировал Палий.

Сарматия - это позднеантичное название Восточной Европы, которая начинается у реки Дон. Данную территорию населяли ираноязычные племена сарматов, они могут быть прародителями некоторых народов Северного Кавказа.

Напомним, 3 января наступившего года известная певица Руслана Лыжичко назвала украинцев потомками шумеров - народа, населявшего территорию Южной Месопотамии (современный Ирак) вплоть до II тысячелетия до нашей эры. "Наши корни говорят о древнейших культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров... Да нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию!" - заявила она каналу "112", критикуя постоянные отсылы жителей Незалежной к советскому наследию УССР.

В современной Украине в последние годы популярно выискивать среди известных исторических персонажей древние украинские корни. Так, экс-депутат Верховной рады Петр Ющенко, считающий себя историком, и вполне законно являющийся родным братом бывшего лидера нации Виктора Ющенко, заявил, что философы Эллады разговаривали на мове, к примеру, Диоген.

В прошлом году у постмайданных властей случилась истерика после того, как президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном упомянул о супруге короля Генриха I Анне Ярославне, известной как Анна Русская и Анна Киевская.

