Намерение Польши отхватить кусок Украины раскрыто

Нардеп рассказал, что договариваться о разделе Незалежной Варшава готова с Москвой

Территориальной целостности Украины угрожают с двух сторон. Об этом заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Шухевич. По его мнению, не только Россия покушается на Незалежную, оттяпать кусок хочет и Польша. И она это сделает, как только представится такая возможность, убежден нардеп.

"Они с Россией нас делили по Днепру по Андрусовскому перемирию", - вспомнил Шухевич историю Русско-польской войны в середине XVII в., отметив, что потом Россия по другому договору поделила Польшу с Пруссией и Австрией.

"Пришло 20-е столетие, и поляки нас снова поделили, уже с "красной Россией по реке Збруч", - припомнил Шухевич события 1921 года.

"Вы думаете, они бы не поделили нас сегодня по Збручу с Россией, если бы такая возможность была? Безусловно, поделили бы", - подчеркнул нардеп в эфире телеканала ZIK. "Поляки с Россией воевали-воевали, однако, когда дело доходило до Украины, они всегда находили общий язык и урывали свой кусок", - подтвердил свою мысль Шухевич.

Отношения Украины и Польши в последнее время совсем разладились. Варшава обвинила Киев в преследовании польского меньшинства, проживающего на территории Незалежной, и героизации личностей типа Степана Бандеры, которые были причастны к массовому истреблению поляков в годы Второй мировой войны. В ответ в Киеве заявили, что антипольских настроений в стране нет, однако забывать свою историю в угоду Варшаве на Украине не намерены.

