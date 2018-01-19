Порошенко загорал на Мальдивах в Новый год

Каникулы президент Незалежной провел вдали от родной земли

На Украине продолжается череда "антипорошенковских" скандалов. С новыми разоблачениями выступила программа "Схемы" - проект Радио "Свобода".

Журналисты заставили Администрацию Порошенко признать тот факт, что украинский президент встретил Новый год на Мальдивах. При этом сам гарант пытался скрыть сей факт от широкой общественности, но ему это не удалось.

Недельный отдых главы самой бедной европейской страны обошелся в 500 тыс. долларов. Президент с домочадцами прибыл в Мале (столица Мальдивской Республики) 1 января, а вылетел оттуда 8 января.

Чтобы сохранить путешествие в секрете, президент-олигарх расплачивался наличными. Безусловно, Порошенко - очень богатый человек и может отдыхать, где ему вздумается. Однако должность президента накладывает на него определенные обязательства.

Видимо, по этой причине он и постарался сохранить свои новогодние каникулы в глубокой тайне. Даже в отеле Порошенко зарегистрировался как "мr. Incognito Petr, Ukraine" (неизвестный Петр, Украина). К сожалению, в век информационных технологий сделать это практически невозможно - в Мале президента опознали и немедленно поделились информацией с украинцами.

Примечательно, что 7 января с экрана телевизоров Порошенко с семьей в шубах на фоне икон поздравил Украину с Рождеством. Позднее выяснилось, что сюжет был снят заранее.

Хитрые репортеры 8 января встретили президентский самолет в аэропорту Борисполя. Без какой-либо охраны кортеж проследовал до резиденции Порошенко. Затем журналисты подали запрос в Администрацию президента, приложив видеодоказательства. Пресс-служба вынуждена была признать факт мальдивских каникул Порошенко, подчеркнув, что все расходы гарант Незалежной оплатил из задекларированных личных доходов.

