Лидеру Незалежной с российского полуострова объяснили, по какой конституции там живут

Республика Крым не нуждается ни в каких сигналах, исходящих с территории Украины, поскольку регион является частью Российской Федерации. Так прокомментировал сегодняшнее лексическое послание украинского президента Петра Порошенко крымчанам и дончанам вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Ранее сегодня Верховная рада во втором, окончательном чтении приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ определяет неподконтрольные Киеву территории "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Порошенко на своей странице в Facebook тут же провозгласил, что это "сигнал и для Донбасса, и для Крыма", которые, по его мнению, являются "неотъемлемой частью Украины".

"Крымчанам его сигналы не нужны. Сигналы, которые посылает Порошенко, работают на совершенно другой волне, и они нам не нужны. Те сигналы, которые он посылает, наверное, слушает только он и его ближайшее окружение. Пусть он оставит их при себе. Послал и сам поймал", - заявил Фикс РИА "Новости".

Он добавил, что республика "является конституционно закрепленным субъектом Российской Федерации", в настоящее время живет по законам Конституции РФ и Крыма.

Как считает сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, Украина, одобрив закон о реинтеграции Донбасса в его нынешнем виде, создала сама себе проблемы.

"Это показывает их недальновидность и ограниченность в понимании тех процессов, которые происходят и на Украине, и в мировом плане. Подобными резолюциями они создают себе проблемы. Нам - не создают, с учетом того, что они принимали раньше, и то, как они действуют на сегодняшний день", - цитирует "Крыминформ" сенатора.

Он считает, что таким образом Киев лишь усложнил свои отношения с Евросоюзом. "У Европы еще больше усилится усталость, придет и приходит понимание того, что на Украине никак не желают урегулировать те проблемы, которые они имеют на востоке страны, и не собираются выполнять Минские соглашения", - отметил Цеков.

По мнению экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, одобренный Радой документ является преступлением по отношению к украинскому народу и государству. Она уверена, что настанет время, и он обязательно ляжет в основу будущих обвинений в отношении инициировавших его постмайданных руководителей Незалежной и "мягко скажем недодепутатов".

"Для этого с удовольствием готова восстановиться в должности прокурора", - подчеркнула Поклонская.

Также она призвала украинцев оставаться сильными и поддержать людей, которые оказались в зоне конфликта на Донбассе.

