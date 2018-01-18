Валуев с котиком проинспектировал Крымский мост

Бывший чемпион мира по боксу проехался по строящемуся объекту в сопровождении его символа

Депутат Госдумы Николай Валуев промчался на автомобиле по заасфальтированному участку Крымского моста вместе с котом Мостиком, прирученным строителями. Соответствующее видео (и даже не одно) опубликовано и на странице парламентария в Instagram, и в аккаунте усатого.

"Кажется, у меня новый водитель", - говорится в комментарии к видео от имени кота.

На роликах Валуев запечатлен за рулем автомобиля Volkswagen. Депутат едет по заасфальтированному участку Крымского моста и разговаривает с бело-рыжим котом.

Некоторые комментаторы при этом отметили, что Валуев почему-то не пристегнут, что является нарушением ПДД. Однако другие просто порадовались ходу возведения транспортного перехода через Керченский пролив. Кто-то в шутку написал: "При строительстве сбились на пару градусов, приехал Валуев и вручную выправил несколько пролетов!!" Кто-то заметил, что бывшему боксеру-тяжеловесу не удалось подобрать нужную по размеру каску.

Ранее, в 2016-м, Валуев вошел в Общественный совет по строительству Крымского моста.

В конце прошлого года строители полностью завершили монтаж пролетов автомобильной части перехода и соединили мостовым полотном таманский и керченский берега. Половина моста уже заасфальтирована, сообщает "Крыминформ".

Ранее сегодня стало известно, что на передовом участке строительства на острове Тузла строители установили барьерное ограждение и мачты освещения. Как рассказали в инфоцентре "Крымский мост", протяженность пилотного участка составила 450 метров. По двум направлениям по обеим сторонам моста установлено в общей сложности 1 тыс. 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. Всего предстоит установить более 76 км барьерного ограждения и более 1 тыс. мачт освещения.

Автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 г., а железнодорожное - к декабрю 2019-го.

