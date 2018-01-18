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В Крыму задержан надругавшийся над флагом России украинец

Фото: Владимир Горовых/ТАСС
Теперь мужчине грозит реальный срок

Пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России, сообщило республиканское погрануправление ФСБ.

Украинца задержали на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря прошлого года, сообщает РИА "Новости".

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Проверяя документы, пограничники выяснили, что 35-летнего мужчину разыскивает управление ФСИН Крыма. За надругательство над российским государственным гербом и флагом задержанному грозит лишение свободы на срок до одного года. Сейчас украинец передан инициаторам розыска.

Светлана БОГДАНОВА
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