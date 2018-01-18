В Крыму задержан надругавшийся над флагом России украинец

Теперь мужчине грозит реальный срок

Пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России, сообщило республиканское погрануправление ФСБ.

Украинца задержали на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря прошлого года, сообщает РИА "Новости".

Проверяя документы, пограничники выяснили, что 35-летнего мужчину разыскивает управление ФСИН Крыма. За надругательство над российским государственным гербом и флагом задержанному грозит лишение свободы на срок до одного года. Сейчас украинец передан инициаторам розыска.