В Крыму задержан надругавшийся над флагом России украинец

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Пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России, сообщило республиканское погрануправление ФСБ.
Украинца задержали на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря прошлого года, сообщает РИА "Новости".
Проверяя документы, пограничники выяснили, что 35-летнего мужчину разыскивает управление ФСИН Крыма. За надругательство над российским государственным гербом и флагом задержанному грозит лишение свободы на срок до одного года. Сейчас украинец передан инициаторам розыска.
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