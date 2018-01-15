Президенту Незалежной указали, где лучше слушать "Ще не вмерла Україна"

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, что украинский лидер Петр Порошенко никогда не услышит гимн Украины на полуострове. Российский политик отметил, что крымчане гордятся и с удовольствием поют гимн России. Об этом сообщает РИА "Новости" в понедельник, 15 января.

"Мне крайне жаль этого человека, если у него в ушах до сих пор звучат эти гимны на территории республики и Севастополя. У нас эти гимны давно не звучат, и крупно сомневаюсь, что будут звучать вообще, когда бы то ни было", - сказал Полонский.

По его словам, у жителей полуострова уже есть свой государственный гимн, которым является главная песнь Российской Федерации. "Гимн, которым мы гордимся и с удовольствием поем", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник пан Порошенко с Facebook заявил, что верит: "Ще не вмерла Україна" обязательно "будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе". Свое громкое обращение Петр Алексеевич приурочил к 26-летию музыкальной редакции национального гимна. К посту Порошенко приложил видео исполнения украинской песни от августа прошлого года первоклашками во время открытия школы в городе Покровске в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Напомним, сам Порошенко в последний раз лично был в Крыму в конце февраля 2014 года. Тогда он еле ноги унес от разбушевавшейся толпы крымчан, которые не очень дружелюбно встретили киевского посланника с Майдана. "Шоколадный король" Незалежной при этом разговаривал с жителями полуострова исключительно на языке Пушкина и Достоевского.

Однако, как позже вспоминала нынешний депутат Госдумы Наталья Поклонская, ощутимое ускорение Порошенко в такси тогда придал ее помощник по безопасности, пишет "Крыминформ". В машине, кстати, висела георгиевская ленточка.



Также сегодня о Крыме говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции. Он сказал, что Россия уважает территориальную целостность Украины "в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией".