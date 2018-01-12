Крымчане отправили Гройсмана лечить голову

Главе украинского кабмина указали направление, куда пойти, после слов о возврате полуострова

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и другие политики Незалежной должны провериться у психиатров, прежде чем делать опрометчивые заявления по российскому региону. Так прокомментировал RT зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложение главы кабмина соседней страны о передаче Киеву полуострова вместе с оставшейся там военной техникой Незалежной.

"Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице", - сказал Гемпель.

По его мнению, Киев не в состоянии вести диалог с Москвой, и там до сих пор не понимают, что Крым никогда не вернется под юрисдикцию Незалежной, т.к. вхождение в состав РФ - "это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова" и для них "обратной дороги быть не может".

Несмотря на это, Россия готова выстраивать партнерские и дружеские отношения с Украиной, однако положительных посылов от политических лидеров соседнего государства пока нет, считает депутат.

"Сказанное Гройсманом - тупиковый разговор. Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики", - отметил Гемпель.

Другой представитель полуострова, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что нынешним украинским властям регион нужен лишь в качестве территории без людей. По его словам, Киев вообще не интересно, чего желают сами крымчане. "Если бы они спросили нас, то мы бы в очередной раз сказали, что ни при каких условиях не желаем быть вместе с Украиной. Нам достаточно того, что мы находились с ними 20 с лишним лет", - сказал изданию Цеков.

Он уверен, что несмотря на умничанья Гройсмана Незалежная все-таки заберет остатки своего военного имущества. "Вся их бравада, я считаю, напоказ и не от большого ума", - подчеркнул сенатор.

Ранее в пятницу, 12 января, Гройсман прокомментировал вчерашнее предложение президента России Владимира Путина о готовности Москвы вернуть Киеву военную технику из Крыма. Пан премьер с красным промерзшим лицом, пребывая под Мариуполем, резко перейдя с мовы на великий и могучий пушкинский, сказал, что готов принять "в ближайшее время" вместе с кораблями и полуостров.

